Via Cesana, studente minacciato con una bottiglia rotta e derubato: tre arresti

Tre giovani arrestati perché indiziati del reato di rapina impropria aggravata in concorso. È accaduto intorno alle 20 di venerdì sera a Torino, in seguito alla segnalazione al 112 NUE relativa alla rapina, in corso Vittorio Emanuele II, ai danni di uno studente universitario che, mentre stava camminando su via Cesana, è stato prima avvicinato da un tale con una scusa e successivamente accerchiato da altri due soggetti.

A questo punto uno dei tre, dopo aver spaccato una bottiglia di vetro contro un cassonetto e averlo minacciato con la stessa, gli avrebbe sottratto i soldi, un orologio, delle cuffie e il cellulare. Il trio si sarebbe poi allontanato su via Revello. Lo studente è stato aiutato da un passante a contattare le forze dell’ordine, sul posto si sono fiondati agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile che, coadiuvati dalle pattuglie in servizio di volante del commissariato San Donato, si sono messi immediatamente alla ricerca dei tre.

Questi, di età compresa fra i 23 e i 28 anni e di origine maghrebina, sono stati rintracciati in via Dante Di Nanni mentre ceravano di fuggire. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto lo smartphone, delle cuffie auricolari, l’orologio e la somma di 75 euro in contanti precedentemente asportati, riconsegnandoli al proprietario.