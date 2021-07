I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti in via Baretti, angolo corso Massimo d’Azeglio, per soccorrere un gatto che dal primo piano era salito sul rampicante della facciata fino ai piani superiori.

Con l’autoscala e una gabbietta il micio è stato riportato dai suoi padroni, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo riaccogliendolo in casa. Le operazioni di salvataggio sono state seguite con grande apprensione dai residenti, fino all’applauso finale.