Vettura ribaltata sull’asfalto, gruppo di volenterosi la rimette in carreggiata

C’è…una vettura ribaltata sull’asfalto da raddrizzare. Succede in questo video dove si nota un gruppo di passanti “alle prese” con un’auto trovata, pericolosamente adagiata sul fianco, a due passi da un palo della luce. Evidentemente gli occupanti devono già essere scappati via, forse dopo un rocambolesco incidente, abbandonando lì quella macchina. Oppure sono proprio loro quelli che si stanno dando da fare per rimetterla in sesto. Resta il fatto che l’auto va sistemata e rimessa in carreggiata, operazione di cui si fa carico un gruppo di volenterosi.