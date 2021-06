Vetri spaccati e schiamazzi: i primi “regali” della movida

Con l’abbassamento del numero dei contagi, l’alto numero dei vaccinati e la possibilità di restare in giro fino alle 23, il fenomeno della mala movida ha cominciato a riprendere peso. E con la musica e le prime rimpatriate, ecco ripresentarsi un fenomeno che da sempre preoccupa i residenti: quello degli atti vandalici e della mancanza di sicurezza. Nell’ultimo weekend le segnalazioni, da zona Vanchiglia, si sono moltiplicate. Tra danni alle auto in sosta (specchietti rotti ma anche un lunotto posteriore), schiamazzi e qualche rifiuto lasciato in giro.

«C’è gente che urla fino alle 2 del mattino – racconta una signora -. Ma non dovrebbe esserci ancora il coprifuoco?». Per molti cittadini è ingiusto parlare di movida, piuttosto «bisognerebbe parlare di delinquenti». Per altri, tuttavia, si tratterebbe di casi isolati. In una cornice, che dovrebbe rappresentare la normalità, rispunta fuori un vecchio problema: quello della malamovida. Motivo che ha portato associazioni e comitati torinesi di Centro, San Salvario, Quadrilatero, borgo Rossini e Vanchiglia a formare il coordinamento “OltrelaMovida”.

Un coordinamento chiamato a trovare un accordo, con le istituzioni, tra diritto al riposo e diritto al divertimento. L’obiettivo è creare, insieme al Comune di Torino, una politica nuova e attiva. Per gestire spazi, orari, iniziative, «il più possibile con risvolti positivi per la libertà di impresa e diritti alla salute, entrambi garantiti dalla Costituzione e dalle leggi in vigore». Nel mirino non c’è solo la zona di piazza Santa Giulia. Attenzionate anche San Salvario, borgo Rossini e l’area di piazza Vittorio Veneto. Per un «invito alla collaborazione che coinvolga il più possibile le giovani generazioni».