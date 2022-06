Verstappen vince il Gp del Canada, Sainz 2°. Rimonta Leclerc, è 5°

Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada. L’olandese della Red Bull ha vinto sul circuito di Montreal battendo in un testa a testa nei giri finali il pilota della Ferrari Sainz, partito terzo e arrivato secondo a traguardo.

Sul podio anche Lewis Hamilton, che ha chiuso davanti a George Russell per una Mercedes in terza e quarta posizione. Gran rimonta per Charles Leclerc, giunto fino alla quinta piazza dalla 19esima di partenza. Le due Alpine di Ocon e Alonso in sesta e settima posizione. Ritiro per l’altra Red Bull di Sergio Perez per un problema al motore.