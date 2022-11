Verstappen vince anche ad Abu Dhabi. Leclerc 2° (in gara e nel Mondiale)

E’ ancora una volta Max Verstappen a gioire: l’olandese della Red Bull vince anche ad Abu Dhabi, conquistando la 15esima vittoria stagionale che vuol dire record assoluto in una stagione di Formula 1.

Festeggia anche Charles Leclerc: il ferrarista riesce a tenere alle sue spalle Sergio Perez e, con la 2° posizione al traguardo, è vice campione alle spalle di Verstappen. Il messicano chiude 3° in gara ed in classifica mondiale. Quarta piazza per Carlos Sainz sull’altra rossa.

Gara da incubo per le Mercedes: solo quinto George Russell, mentre Lewis Hamilton è costretto al ritiro. Per il britannico sette volte iridato è la prima stagione della carriera senza vittorie. Chiude 10°, invece, Sebastian Vettel su Aston Martin nell’ultima gara della sua carriera.