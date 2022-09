Verstappen non sbaglia, Leclerc solo secondo: ma che errore della Fia

Sembrava una bellissima giornata a Monza per l’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia di F1. Tanti i tifosi – 120mila – giunti lì con la speranza di veder trionfare la Ferrari di Charles Leclerc, qualificatosi in pole position. La concorrenza della Red Bull di Max Verstappen, ormai a un passo dal secondo titolo di campione del mondo, si annunciava comunque temibile, nonostante scatti dalla settima casella in seguito alla penalità per aver sostituito il motore endotermico.

Al via il monegasco si difende da George Russell e mantiene il comando, mentre al termine del primo giro l’olandese è già terzo. L’iridato non si risparmia e scavalca il britannico della Mercedes all’inizio della quinta tornata. Nella pancia del gruppo l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz (partito dalla diciottesima piazza per aver cambiato la power unit), dà spettacolo, risalendo con decisione la china. Invece fa decisamente più fatica Sergio Perez, alle prese con un problema al disco del freno anteriore destro che ne condiziona in negativo il rendimento.

Quando siamo giunti al giro numero 12, Sebastian Vettel rompe il motore, è il momento dunque della Virtual Safety Car per recuperare la sua Aston Martin. Leclerc ne approfitta per montare mescola media, mentre Verstappen opta per andare avanti con le morbide. Il ventiquattrenne dei Paesi Bassi aspetta altri 14 giri prima di cambiare treno. L’immagine della gara diventa pertanto l’inseguimento di Verstappen nei confronti di Leclerc. L’olandese comincia a macinare un giro veloce dopo l’altro, abbattendo il suo ritardo dal monegasco.

In Ferrari si decide allora per l’unica mossa possibile, ovvero quella del contrattacco. Charles viene richiamato ai box e gli vengono montate le soft. I ruoli si ribaltano, poiché il campione del mondo passa dal ruolo di cacciatore a quello di lepre. Non c’è comunque partita. La Red Bull continua a essere più veloce rispetto alla Ferrari. Uno spettacolo che però viene rovinato nel finale. Non può mancare il colpo di scena in questo Mondiale, a cinque giri dal termine viene spedita in pista la Safety Car per recuperare la McLaren di Ricciardo, rimasta in panne alle curve di Lesmo.

Dunque distacchi azzerati e tutti con le soft. Non c’è però il tempo di riprendere, perché le operazioni di recupero vanno per le lunghe. Tantissimi i fischi che arrivano dai tifosi presenti a Monza, per uno spettacolo rovinato per l’ennesima volta da una decisione sbagliata della federazione. Dunque non succede più nulla, Verstappen conquista anche Monza, un circuito che l’aveva sempre respinto, arrivando far registrare undici vittorie su sedici gare stagionali e ribadendo di essere il più forte.

Leclerc si fregia di una piazza d’onore che permette alla Ferrari di uscire a testa alta dal GP di casa. Russell completa il podio, capitalizzando al massimo le penalità altrui, mentre Sainz si piazza subito dietro ai tre, al quarto posto al termine di una gara arrembante. Ennesima dimostrazione di forza da parte dell’olandese.