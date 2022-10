Verstappen domina anche in Messico. Ferrari, giornata no: Sainz 5° e Leclerc 6°

Vittoria numero 14 e record assoluto per Max Verstappen. Il campione del mondo 2021 e 2022 domina il Gran Premio del Messico, terzultima prova del Mondiale, e batte i primati di Schumacher e Vettel come successi in una sola stagione.

Sul podio con lui Lewis Hamilton e Sergio Perez, l’idolo del pubblico di casa. Quarta piazza per l’altra Mercedes di George Russell. Giornata no per le Ferrari: Sainz e Leclerc chiudono in quinta e sesta posizione, nettamente staccati dalla vetta. Ritiro per Tsunoda e Alonso.