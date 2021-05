Verso Verona-Torino, Nicola: “Dobbiamo andare al massimo”

La salvezza è ancora tutta da conquistare. Lo sa bene, Davide Nicola, che chiede ai suoi di “andare al massimo”. Il Torino è di scena a Verona, contro una squadra che non ha più obiettivi da raggiungere.

Ma, secondo il mister granata, non sarà affatto una passeggiata. “Incontriamo un avversario capace, che ha una precisa identità di gioco. Juric, che stimo come persona e come tecnico, ha fatto un ottimo lavoro. Mi auguro che esca fuori una bella partita”.

Poi aggiunge: “Il Verona è una formazione che ti permette di giocare, mi aspetto una partita veloce. Noi dovremo essere molto bravi, molto attenti e molto sereni. Nelle ultime 5 partite tutti potranno dare il proprio contributo. Dobbiamo andare al massimo”.