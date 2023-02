Verso Torino-Udinese, Juric: “Riprendiamo la nostra strada”

Il Torino ospita l’Udinese in occasione della 21a giornata di Serie A (domenica 5 febbraio, ore 15:00). Archiviata la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, Ivan Juric ha nel mirino i tre punti per migliorare la classifica. “Abbiamo fatto il massimo contro una squadra invidualmente superiore. Volevamo fortemente passare il turno, i ragazzi erano abbattuti nello spogliatoio – ha detto Juric nella conferenza stampa della vigilia -. Mi aspetto una prestazione convincente, vedo un gruppo con molta voglia di fare bene. Riprendiamo la nostra strada per fare bene la seconda parte di campionato”.

SUI NUOVI ACQUISTI

“Ilic ha preso una botta e non ci sarà. L’ho fortemente voluto, è presente ma anche futuro. In questo momento è meno forte di Lukic, ma mi auguro che possa raggiungerlo e superarlo. E’ un investimento importante a lungo termine. Penso che Gravillon abbia le caratteristiche giuste. Vieira? Ci mancava un giocatore più muscolare e tosto in mezzo al campo”.