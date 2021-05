Verso Torino-Milan, Nicola: “Curiosi di misurarci con un avversario di valore”

Quattro punti di vantaggio sul Benevento rappresentano un buon margine, ma non bisogna abbassare la guardia. Davide Nicola lo sa bene: contro il Diavolo servirà una prestazione da Toro. Perché entrambe le squadre hanno un obiettivo da centrare: da un lato la salvezza, dall’altro un posto in Champions.

“Il Milan è una squadra di qualità, in forma, che ha un preciso modo di giocare con elementi in attacco di grande valore. Noi dovremo essere bravi a ‘interpretare’ gli spazi – ha detto il tecnico granata nella conferenza stampa della vigilia-. Siamo curiosi di misurarci con un avversario di valore. Siamo consapevoli che il nostro campionato non finisce domani: abbiamo quattro per partite per conquistare i punti necessari per la salvezza e la prossima gara è sempre la più importante”.