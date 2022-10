Verso Torino-Milan, Juric: “Abbiamo intrapreso il percorso giusto”

Il Torino si presenta all’appuntamento col Milan forte della vittoria ottenuta a Udine. Un vero e proprio colpaccio, che, però, non induce Ivan Juric a parlare di “svolta. Piuttosto abbiamo intrapreso il percorso giusto”. Solo elogi per i campioni d’Italia e Pioli. “Il Milan? E’ una grande squadra. Ma noi vogliamo fare una bella partita”. Sarà out Sanabria, con Singo che si candida a sostituire Ola Aina. Nessun dubbio, invece, su Vlasic. “E’ intoccabile, perché completo”.