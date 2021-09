Verso Torino-Lazio, Juric: “Preoccupato per Belotti. Ora alla squadra do 5, ma…”

Le vittorie contro Salernitana e Sassuolo hanno rilanciato le ambizioni del Torino, chiamato all’impegno casalingo contro una Lazio in difficoltà (giovedì 23 settembre, ore 18:30).

Juric cerca il tris “anche se il livello dei biancocelesti è assoluto, con giocatori fantastici” ha detto nella conferenza stampa della vigilia. “Veniamo da un’ottima partita e puntiamo a ripeterci” ha assicurato.

Poi dà i voti ai suoi: “Alla squadra ora do 5, ma possiamo arrivare anche a 8 se riusciremo a crescere”. Quindi, il punto sugli infortuni. Preoccupano le condizioni del Gallo Belotti, il cui rientro rischia di slittare ancora. “Non riesce nemmeno a correre, non so quando tornerà”. Problemi anche per Izzo: “Ha preso una botta tre settimane fa e non è pronto. Bisogna chiedere al medico” ha concluso Juric.

LEGGI ANCHE:

Due cinghiali a spasso per il centro di Torino [VIDEO]