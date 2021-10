Verso Torino-Genoa, Juric: “Belotti dall’inizio? Ci sto pensando”

L’obiettivo è lasciarsi alle spalle la sconfitta di Napoli. Per ripartire subito. Il Torino ospita il Genoa nell’anticipo del venerdì della nona giornata di campionato. Una gara speciale per il tecnico granata Juric, che nel capoluogo ligure ha giocato e allenato. “Sì, quando entro a Marassi è sempre emozionante” confessa. Avversario da non sottovalutare il Grifone. “Incontriamo una squadra in salute, con tante opzioni e ragazzi molto interessanti”. Ma il Toro ha tutto per far bene.

“La rosa è competitiva. Quando siamo tutti, abbiamo cambi, opzioni, qualità”. Anche se “ci sono da migliorare tante cose – sottolinea Juric -. La squadra sta facendo prestazioni importanti, ha un suo stile di gioco, ma deve crescere. A volte commettiamo errori che faccio fatica ad accettare”.

Belotti dal primo minuto? “Ci sto pensando. Non è ancora al top, ma comincia a stare meglio. Sta diventando un’opzione serie, anche a gara in corsa. L’importante è che non si faccia male, che trovi continuità e che cresca tecnicamente e fisicamente”.