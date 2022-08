Verso Sampdoria-Juventus, Allegri: “Kostic dall’inizio, tra Gatti e Rugani…”

Alla vigilia di Sampdoria-Juventus, seconda giornata del campionato di Serie A 2022-2023, Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni èiù importanti:

Ha parlato con Rabiot? Resterà alla Juve?

“Domani gioca. E’ normale che ci sono delle possibilità che dei giocatori possano partire e che le squadre vadano a chiedere informazioni, lui lo scorso anno ha fatto un’ottima stagione e l’ho sempre considerato un giocatore della Juventus”.

Kostic giocherà dall’inizio?

“Sì, dovrebbe. L’inserimento va bene, è un ragazzo intelligente. Deve conoscere i compagni, ma anche quando è entrato con il Sassuolo ha fatto bene”.

Quando torna Chiesa.

“Sarei contento se rientrasse prima della sosta del Mondiale. Non possiamo sognare, guardiamo le cose con realismo. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, ma è normale che sia così”.

Chi giocherà fra Gatti e Rugani.

“Attualmente sono pari. Domani tiro la monetina, se esce un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani”.