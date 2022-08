Verso Monza-Torino, Juric aspetta rinforzi: “Siamo incompleti. Bremer non è stato sostituito”

Il Torino si prepara al debutto in campionato al Brianteo, contro l’ambizioso Monza costruito dalla coppia Galliani-Berlusconi. Un esordio tutt’altro che semplice (sabato 13 agosto, ore 20:45), che arriva dopo giorni roventi in casa granata. Dalla lite Vagnati-Juric agli ultimi colpi di mercato (Miranchuk e Vlasic) nel tentativo di accontentare il tecnico. Che contento ancora non è.

Lo ha detto chiaramente, Juric, nel corso della conferenza stampa della vigilia: “La squadra non è completa, a livello numerico. L’andazzo è quello dell’anno scorso…”. Sì, perchè anche la precedente stagione l’allenatore non le mandò a dire. “Abbiamo buttato al vento 40 giorni – aggiunge -. Il mercato è lungo e ci vuole lavoro, i giocatori non sono figurine”. Inevitabile una domanda sulla lite col ds Vagnati: “Sono molto contento della sua reazione”. Ma, ora, aspetta rinforzi. “Bremer non è stato sostituito” ricorda. “E mancano giocatori anche a centrocampo”.