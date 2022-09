Verso Monza-Juve, Allegri controcorrente: “La squadra è in crescita”

La Juventus fa visita al neopromosso Monza ultimo in classifica, in occasione della settima giornata di Serie A (domenica 18 settembre, ore 15:00). Dopo il clamoroso ko interno col Benfica in Champions League, i bianconeri devono ripartire.

Le parole di Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia (dal profilo Twitter della Juventus):

MONZA

«Bisogna avere grande rispetto del Monza. Ha sempre giocato delle buone partite, hanno delle belle individualità. Noi dobbiamo fare maggiore attenzione ad alcuni dettagli».

INFORTUNI

«Per quanto riguarda gli infortuni, abbiamo fatto un report ed abbiamo 11 infortuni muscolari, uno in più della scorsa stagione ma giocando molte più partite. Dobbiamo fare un’ analisi interna ma non c’è dubbio sul fatto che lo staff lavori bene».

PERIN

«Alex Sandro, Rabiot, Locatelli non saranno convocati. Szczęsny sarà disponibile ma giocherà Perin. Di Maria dal primo minuto e dovrò decidere chi far giocare in difesa».

SQUADRA IN CRESCITA

«Non bisogna guardare solamente ai risultati. Credo che la squadra sia in crescita. Anche fisicamente abbiamo avuto una buona reazione con il Benfica, ma dobbiamo fare più attenzione ai dettagli».

CONCENTRATI

«Dobbiamo essere concentrati sui prossimi impegni e attraverso la prestazione, ottenere il risultato. Poi ci sarà la sosta e con fiducia, dobbiamo prepararci alla sfida della Champions League».