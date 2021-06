Verso l’Europeo: Italia, poker alla Repubblica Ceca in amichevole (4-0)

Poker in amichevole: si chiude così l’avvicinamento dell’Italia ad Euro 2020. Gli azzurri hanno battuto 4-0 la Repubblica Ceca allo Stadio dall’Ara di Bologna.

Ad aprire le marcature Ciro Immobile al 23′ in contropiede. In chiusura di primo tempo il raddoppio azzurro: a segno Barella dalla distanza, complice una deviazione decisiva di un difensore avversario. Nella ripresa gli uomini di Mancini fanno prima la terza rete con Insigne e quindi la quarta con Berardi, che fissa il punteggio sul 4-0 finale. Nel finale debutto anche per Raspadori, che subentra a Immobile.

Tutto pronto, quindi, per il debutto all’Europeo: l’Italia sfiderà la Turchia il prossimo venerdì, tra sette giorni, all’Olimpico di Roma, davanti a circa 16mila tifosi. Il match, che aprirà il torneo, avrà inizio alle ore 21.