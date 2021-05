Verso la finale di Coppa Italia, Pirlo: “Abbiamo grande voglia di vincere”

Non solo la Champions. Prima del round finale per il quarto posto, c’è la finale di Coppa Italia da disputata. Una settimana di fuoco per Andrea Pirlo e la Juventus. Domani, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i bianconeri contenderanno il trofeo alla scatenata Atalanta di Gasperini.

LE DICHIARAZIONI DI PIRLO (dal profilo Twitter della Juventus):

SU DYBALA

«Dybala sta bene. Ha giocato una buona partita con il Sassuolo, ma non ci sono state le condizioni per farlo entrar sabato. E’ a disposizione ed è pronto per giocare».

TIFOSI ALLO STADIO

«E’ bello riavere il pubblico. E’ qualcosa di stimolante e noi abbiamo bisogno di sentire anche un po’ di ritmo al di fuori del campo».

CONDIZIONE FISICA

«A livello fisico stiamo molto bene. E questo è confermato dai dati che raccogliamo in partita e in allenamento».

SULLA FORMAZIONE

«Abbiamo diverse soluzioni per domani. Tutti i giocatori d’attacco stanno bene, perciò decideremo poi chi far partire dall’inizio».

BONUCCI OUT

«Bonucci ha un problema al ginocchio e non sarà a disposizione domani».

VOGLIA DI VINCERE

«Ci siamo guadagnati la finale con due partite molto combattute con l’Inter. Abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo».

SULL’ATALANTA

«L’Atalanta ti porta ad alzare il ritmo, la conosciamo e siamo pronti ad affrontarla. Non credo sarà una partita molto diversa dalle altre due».

PARLA CHIELLINI:

«La partita di domani l’avremmo preparata al massimo a prescindere dallo stato d’animo del momento. E’ una finale che ci siamo guadagnati. Abbiamo voglia di vincere e di fermare la favola Atalanta».