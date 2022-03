Verso Juve-Villarreal, Allegri: “Momento decisivo della stagione, vogliamo passare il turno”

La Juventus si prepara ad accogliere il Villarreal per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League: si gioca domani sera, ore 21:00, all’Allianz Stadium. Il discorso qualificazione è ancora apertissimo dopo l’1-1 dell’andata in Spagna.

Ecco le dichiarazioni della vigilia di Allegri (dal profilo Twitter della Juventus):

MOMENTO DECISIVO

«Siamo nel momento decisivo della stagione, stiamo bene. Vogliamo arrivare alla sosta nelle migliori condizioni, adesso ci focalizziamo su domani».

FINO IN FONDO

«Dobbiamo avere l’ambizione e l’obiettivo di arrivare fino in fondo. E non dobbiamo avere mai rimpianti; domani è come una finale secca e la giochiamo in casa».

GLI INFORTUNATI

«Rientrano Chiellini, Dybala e Bernardeschi. Tre rientri importanti, anche nell’ottica eventuale dei 120 minuti. Out ancora Bonucci, anche con Alex Sandro non voglio rischiare. Vediamo se Zakaria rientra giovedì».

VLAHOVIC GIOCA

«Vlahovic gioca domani; Morata è in un ottimo periodo di forma; in questo momento tutti stanno facendo bene, siamo diventati un gruppo granitico. Ma non abbiamo ancora fatto niente. Occhio ai pericoli, pensiamo a domani».

ATMOSFERA POSITIVA

«Domani ci dev’essere un’atmosfera positiva, sarà una partita difficile, in alcuni momenti dovremo anche difendere. Questo è il momento che conta della stagione: è adesso che si deve essere “diversi” dal resto della stagione. Il Villarreal è una squadra esperta, con un allenatore molto bravo, concede poco e non esce dalla partita».

VINCERE

«L’obiettivo unico di domani è ovviamente passare il turno, e questo capita interpretando al meglio i vari momenti della gara. All’andata abbiamo pagato una disattenzione, ma comunque il turno non si sarebbe comunque deciso in Spagna. In questo momento c’è solo da giocare e da vincere. E la palla diventa più piccola e più pesante…Non ho preoccupazioni, la squadra ha trovato maturità, ci sarà da avere pazienza e interpretare bene la partita, con rispetto dell’avversario».

CAPACITA’ DI REAZIONE

«Dobbiamo fare una grande prestazione; se così faremo, il pubblico ci applaudirà. Bisogna avere controllo dell’imprevisto e reagire a quello che succede»

LE DICHIARAZIONI DI LOCATELLI:

PARTITA DA NON SBAGLIARE

«Domani sarà fondamentale il nostro atteggiamento, è una partita che non possiamo sbagliare. Siamo cresciuti tanto, il gruppo sta facendo molto bene e siamo davvero felici».

SULLA POSIZIONE IN CAMPO

«Mi trovo molto bene nella posizione in cui gioco, riesco ad attaccare gli spazi, ma tutti noi dobbiamo continuare in questo modo, perché stiamo facendo bene. In questi mesi la mentalità del club mi ha colpito, ti entra dal primo momento»

SI PUO’ MIGLIORARE

«Il mister ci chiede di occupare al meglio gli spazi, abbiamo capito cosa vuole da noi, proviamo a metterlo in pratica e in questo periodo ci stiamo riuscendo. Ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare tutti, abbiamo margini»

VILLARREAL

«Il Villarreal gioca bene a calcio, sono forti: dovremo stare attenti nelle due fasi e fare una partita molto matura: saremo pronti, la Champions è qualcosa di diverso ed emozionante, ma abbiamo la giusta mentalità»