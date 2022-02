Verso Juve-Toro, Allegri: “Tridente? Non lo so. Gioca Cuadrado, out Bonucci”

La 26a giornata di campionato si apre con il Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani sera (venerdì 18 febbraio, ore 20:45) all’Allianz Stadium. I bianconeri, reduci dal pareggio di Bergamo acciuffato in zona Cesarini, vogliono ripartire per blindare la zona Champions e, perché no, coltivare ancora il sogno scudetto.

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI (da Juventus.com):

“Questa partita è uno snodo importante per il prosieguo del nostro campionato. Il Derby è una gara sempre speciale, giochiamo contro una squadra che ha un’anima da Toro, è stato bravissimo Juric a riportare il Dna del club nel gruppo. Sarà un match complicato, avremo bisogno dei nostri tifosi” ha dichiarato Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia.

Sulla formazione il tecnico non si sbilancia. “Il tridente? Non so ancora se lo schiererò. Cuadrado domani farà il terzino destro, Kean sta meglio e valuterò se farlo giocare. In mezzo al campo i dubbi sono tra Zakaria e McKennie e tra Locatelli e Arthur. Morata sta facendo bene, è più sereno e tranquillo, discutere Alvaro tecnicamente è follia pura”.

GLI INDISPONIBILI

“Bonucci non ci sarà, ha un affaticamento al polpaccio e vedremo se sarà disponibile martedì in Champions League. Bernardeschi non è ancora pronto a causa dell’infiammazione all’adduttore e non possiamo rischiare di perderlo. Chiellini e Chiesa sono out e Danilo è squalificato”.