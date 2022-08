Verso Juve-Spezia, Allegri: “Di Maria disponibile”

La Juventus torna in campo in occasione del turno infrasettimana valido per la quarta giornata di campionato. Allo Stadium arriva lo Spezia, che finora ha raccolto quattro punti. Max Allegri non si fida della squadra ligura e annuncia il ritorno di Di Maria.

LE DICHIARAZIONE DI ALLEGRI DELLA VIGILIA (dal profilo Twitter della Juventus):

DI MARIA DISPONIBILE

«Non ho ancora deciso la formazione, torneranno disponibili Di Maria e Fagioli e domattina deciderò. La partita di domani è la più importante, abbiamo lasciato quattro punti e dobbiamo recuperarli».

MILIK

«Milik? Domani saranno importanti i cambi, deciderò se farlo giocare con Vlahovic dall’inizio o se portarlo in panchina. Miretti ha fatto una buona partita con la Roma, i giovani bravi giocano! Poi ci sono momenti e componenti da considerare».

GLI INFORTUNATI

«Pogba al momento non è disponibile, se tutto procede nel miglior dei modi la prossima settimana riprenderà a correre. Bonucci da dopodomani sarà con la squadra, sarà a disposizione per la Fiorentina. Gatti? Sono contento di lui».

L’AVVERSARIA

«Domani sarà una partita difficile e va preparata molto bene. Lo Spezia ha 4 punti, è una squadra che fa gol e sta facendo buone cose. Sarà importante avere l’approccio giusto e la giusta cattiveria».

MCKENNIE

«La competitività nel gruppo è importante, abbiamo tante partite e tutti saranno importanti. Dovremo dare continuità a una striscia positiva di risultati. Mckennie? Avevo bisogno di lui e ha risposto bene, sta crescendo di condizione come tutti».

SUI GIOVANI

«Rovella è diretto verso il Monza, andrà a giocare per trovare continuità e continuare il suo percorso di crescita. Fagioli è un giocatore della Juventus e penso rimarrà».