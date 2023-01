Verso Juve-Monza, Allegri: “Pogba e Vlahovic a disposizione, McKennie non ci sarà”

La Juventus ospita il Monza allo Stadium in un match valevole per la 20a giornata di Serie A. Vista la classifica, i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. C’è una montagna da scalare e Max Allegri potrà finalmente farlo anche con il contributo di Pogba e Vlahovic, che tornano a disposizione.

Le dichiarazioni di Allegri (dal canale Twitter della Juventus):

TORNARE ALLA VITTORIA

«Arriviamo dopo due partite in cui abbiamo raccolto un punto, subendo 8, gol e su questo dobbiamo migliorare. Il Monza gioca bene, sarà importante per noi tornare alla vittoria».

JOHN ELKANN

«Ho parlato con John Elkann, dobbiamo stare concentrati su quello che dobbiamo fare e sul campionato. In questi mesi abbiamo obiettivi da raggiungere».

VLAHOVIC E POGBA SI’

«Domani Pogba, Vlahović e De Sciglio sono a disposizione, Chiesa invece no, perché ha un affaticamento, ma tornerà per la Lazio. Cuadrado ha un fastidio e anche lui dovrebbe esserci per la Lazio. Per Bonucci ci vorrà più tempo. Pogba e Vlahović stanno bene, hanno fatto buoni allenamenti. Vlahović credo stia un po’ meglio di Pogba. Non hanno 60 minuti nelle gambe ovviamente, ma, quando un giocatore è convocato, è disponibile per giocare».

MCKENNIE OUT

«McKennie domani non sarà a disposizione perché al centro di una trattativa. Credo che la società abbia già trovato l’accordo con la sua nuova squadra e quindi domani non ci sarà».

ASSETTO

«Domani difficilmente cambieremo assetto, anche perché questo assetto ci ha portato a fare 38 punti in campionato e dobbiamo continuare così. Quando poi ci saremo tutti valuteremo se cambiare, non sarà un problema farlo».

PENSARE SOLO AL CAMPO

«Noi dobbiamo solo pensare al campo e cercare di vincere le partite e dobbiamo riscattare le ultime due gare. Noi dobbiamo fare risultati e rinforzare la nostra classifica».

NESSUN RINFORZO

«Non ci saranno rinforzi sul mercato, se dovesse partire McKennie ci saranno Cuadrado, De Sciglio, Soulé, che può giocare anche da esterno. Se ci sarà bisogno potremo cambiare assetto. L’importante è recuperare tutti».

PAREDES PUO’ GIOCARE

«Noi dobbiamo ricordare i punti che abbiamo raccolto sul campo, che sono 38, e dobbiamo ragionare su quella classifica. Paredes? Sta bene, ha giocato bene col Monza, domani può giocare».

L’AIUTO DEI TIFOSI

«Ci aspettiamo un grande aiuto dai tifosi, in questo momento dobbiamo compattarci tutti, dobbiamo essere un unico blocco granitico: squadra, tifosi e società. Abbiamo obiettivi importanti da inseguire».