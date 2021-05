Verso Juve-Milan, Pirlo: “Vogliamo guadagnarci la Champions sul campo”

Una partita che può valere una stagione. Juventus contro Milan, in palio un posto in Champions League. Allo Stadium il big match della 35a giornata (domenica, ore 20:45): i bianconeri devono assolutamente vincere. “Ripartiremo dall’abbraccio di gruppo dopo il secondo gol di domenica scorsa. Sono sicuro che avremo lo stesso spirito e giocheremo una grande partita” ha detto Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia.

LE DICHIARAZIONI DI PIRLO (dal profilo Twitter della Juventus):

SULLA FORMAZIONE:

«McKennie può partire dall’inizio domani sera. Sta trovando la condizione fisica ottimale per farsi trovate al top della forma. In porta giocherà Szczesny. Morata sta bene e sarà pronto anche per partire dal primo minuto eventualmente».

CR7 VS IBRA

«Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic sono due giocatori che fanno bene al calcio, campioni che abbiamo il piacere di vedere in campo».

L’ATTEGGIAMENTO

«Domani sarà fondamentale partire sin dall’inizio con la giusta concentrazione. Sono sicuro che scenderà in campo una squadra molto determinata a ottenere il massimo risultato possibile».

FUTURO

«Ora è il momento di pensare al presente e di restare concentrati sui nostri obiettivi. Mancano quattro giornate di campionato e la finale di Coppa Italia».

NUOVA LINFA

«La gara di domenica scorsa ci ha dato nuova linfa. E siamo felici che sia stato Cristiano Ronaldo a ribaltare il risultato contro l’Udinese».

SUPERLEGA

«Noi continuiamo a essere concentrati sul campo per andare alla ricerca di un posto in Champions. Ciò che succede fuori dal rettangolo verde non ci deve interessare».