Verso Juve-Maccabi Haifa, Allegri: “Milik affaticato, partirà dalla panchina”

Contro il Maccabi Haifa, la Juventus ha un solo risultato a dispozione: vincere. E’ questa la condizione per tener viva la speranza di competere ancora per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. All’Allianza Stadium, quindi, è una partita da dentro o fuori, con i bianconeri che hanno perso le prime due gare del Gruppo H e non possono permettersi un altro passo falso contro la compagine israeliana.

Le dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri (dal profilo Twitter della Juventus):

FORMAZIONE

«Devo ancora decidere la formazione. Al momento la parte tattica non è importante, dobbiamo dare seguito alla prestazione di domenica e continuare a migliorare sulla mentalità durante la partita».

GIOCARE UNA PARTITA NORMALE

«Nei momenti di difficoltà, la cosa più semplice è quella di giocare una nostra partita normale, di squadra, con compattezza, senza farsi attirare dalla fretta e l’ansia di vincere».

MILIK IN PANCHINA

«Milik ha un affaticamento. Sarà presente ma partirà dalla panchina».

IL MACCABI

«Bisogna avere un grande rispetto del Maccabi, è una squadra ben organizzata, che pressa molto ed è capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra».

DI MARIA

«Angel Di Maria sta molto meglio, anche fisicamente, ha avuto qualche giorno per recuperare la condizione. La gamba sembra stia un po’ meglio e sono sicuro che domani farà una bella partita».

CHIESA

«Sono molto contento per Federico Chiesa, anche perchè rientrare in gruppo dopo tanto allenamento solitario è rassicurante. Adesso procederemo gradualmente a reinserirlo».

HIGUAIN

«Volevo fare un grande saluto e mandare un grande abbraccio a Gonzalo Higuain. Guardare giocare Gonzalo è un grande piacere. Gli faccio un in bocca a lupo e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto sul campo di calcio ».

Le dichiarazioni di Szczęsny:

6 PUNTI COL MACCABI

«Dobbiamo avere un atteggiamento simile a quello di Bologna, abbiamo un doppio confronto con il Maccabi e dobbiamo ottenere 6 punti per giocarci lo scontro diretto con il Benfica».

PERIN

«Mattia Perin è un grande portiere, sento la sua amicizia. Ci siamo supportati a vicenda durante il periodo di infortunio».

LAVORARE COL SORRISO

«Anche nelle situazioni difficili bisogna trovare l’entusiasmo. Facciamo il lavoro più bello del mondo e nelle difficoltà, bisogna lavorare comunque con il sorriso».

MILIK

«Conosco Milik da tanti anni. Sapevo fosse un attaccante forte. Mi ha sorpreso della grande qualità che mette in campo. Crea molte occasioni offensive anche per Dušan ed ha un grande futuro nella Juventus».