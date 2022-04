Verso Juve-Inter, Allegri ha deciso: “Gioca Dybala”

All’Allianz Stadium va in scena il derby d’Italia tra Juventus e Inter, big match della 31a giornata di Serie A. I bianconeri puntano al sorpasso per coltivare ancora il sogno scudetti. Nella conferenza stampa della vigilia Max Allegri annuncia che giocherà Dybala e afferma che “con la società siamo in linea su tutto”.

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI (dal profilo Twitter della Juventus):

GIOCA DYBALA

«Domani andiamo a giocare una bella partita. Chiellini, Alex Sandro e Zakaria sono recuperati, Bonucci verrà in panchina. Domani gioca Dybala».

IN LINEA CON TUTTO

«Siamo in linea su tutto con la società, riusciamo a trovare sempre unità di intenti nella programmazione, le scelte vengono fatte tutti insieme».

SULLA FORMAZIONE

«Chiellini e Alex Sandro partono titolari, su Zakaria devo decidere».

DERBY D’ITALIA

«Quando ci sono partite come il Derby d’Italia è difficile dire chi è la favorita. Di certo l’Inter è una delle candidate allo Scudetto. Domani dev’essere una grande serata di calcio, serve una bella prestazione contro i Campioni d’Italia».

CONSOLIDARE IL QUARTO POSTO

«I cambi sono importanti, ora più che mai, servono energie fresche, fisiche e mentali, per il rush finale. La Juve domani deve consolidare il quarto posto, dobbiamo essere concentrati, poi vedremo come saremo in classifica».

UNA GRANDE NOTTE

«Juve-Inter è stata la prima partita a porte chiuse ed è la prima che si rigioca a porte aperte. Ci sono gli ingredienti perché sia una grande notte».

DANILO

«Difficilmente domani Danilo giocherà a centrocampo. Far perdere lo Scudetto all’Inter non è uno stimolo per noi: abbiamo i nostri obiettivi e il nostro percorso da fare».

CONCENTRATI

«Abbiamo partite in cui vanno fatti punti per garantirci la Champions, poi abbiamo la Coppa Italia: dobbiamo stare concentrati sui nostri obiettivi».

CHIESA

«Ci è mancato tanto Chiesa per le sue caratteristiche e qualità; lo aspettiamo, ma adesso noi ovviamente dobbiamo pensare alla conclusione di questa stagione».

JOHN ELKANN

«John Elkann? Non ha mai fatto mancare la sua presenza, sappiamo quanto la Juve sia importante per la famiglia. Quest’anno siamo ripartiti per costruire un futuro alla Juve, insieme. Siamo cresciuti molto, ma non ancora abbastanza».

TEVEZ

«Sono felice che domani ci sia Tevez, è stato un campione fondamentale per noi e per il calcio, rivederlo mi fa emozionare, come spesso mi accade quando rivedo i grandi campioni che ho allenato».

BERNARDESCHI

«Potrebbe essere titolare anche Bernardeschi, è recuperato e sta meglio».