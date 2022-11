Verso Juve-Inter, Allegri: “Dubbio Vlahovic, Di Maria e Bremer ok”

E’ tempo di derby d’Italia: allo Stadium arriva l’Inter per il posticipo domenicale. La Juventus, dopo le delusioni europee, è chiamata a battere un colpo in campionato.

Le dichiarazioni di Allegri della vigilia (dal profilo Twitter della Juventus):

DUBBIO VLAHOVIC

«La partita di domani è importante. È bella da giocare. L’unico dubbio è Vlahović. Di Maria e Bremer saranno a disposizione».

INTER FORTE

«L’Inter è una squadra molto forte fisicamente e molto esperta. Dovremo gestirla al meglio».

CHIESA SI’

«Chiesa sarà della partita. I centrocampisti hanno giocato bene mercoledì ma domani sarà una sfida diversa».

PARTITA DELLA SVOLTA? NO

«Non è la partita della svolta. Ci saranno altre 25 partite. Kostić e Chiesa possono giocare insieme».

ESEMPIO PER I GIOVANI

«I giocatori esperti sono un esempio importante per i più giovani. L’anno scorso non abbiamo mai battuto l’Inter, domani faremo il possibile per invertire questa tendenza».