Verso Juve-Genoa, Allegri: “Dobbiamo fare un filotto di vittorie”

Ritrovare la vittoria in casa. E’ questo l’imperativo di Max Allegri in vista dell’impegno di domani all’Allianz Stadium contro il Genoa in difficoltà di Sheva. Dunque, continuità dopo il successo di Salerno. La Juventus non può concedersi altri passi falsi se intende puntare al quarto posto.

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI (dal profilo Twitter della Juventus):

AMBIENTE SERENO

«L’ambiente vive in una serenità totale. Dobbiamo fare un filotto di vittorie e pensare solo al calcio. Riprenderci la scena? Siamo un po’ in ritardo, bisogna lavorare».

MORATA E KEAN

«Rabiot in Nazionale francese gioca nei due di metà campo e fa molto bene; Morata e Kean mi hanno soddisfatto, vedrò chi far giocare domani, anche a centrocampo. Sono contento di come sta lavorando Arthur. Bernardeschi? Sta bene».

IL CALCIO E’ CAMBIATO

«Il calcio è cambiato molto con la pandemia: ci sono stati tanti stravolgimenti di calendari. Bisogna sedersi al tavolo e capire come far sì che ci siano meno infortuni».

RITROVARE LA VITTORIA IN CASA

«Bisogna cercare di tornare alla vittoria in casa, contro un Genoa che viene da due sconfitte e un pareggio, hanno un nuovo allenatore, giovane e molto bravo. Io alla Juve ho sempre faticato contro il Genoa: è da affrontare nel miglior modo possibile».

SULLA FORMAZIONE

«Dovrebbero giocare Pellegrini e Kulusevski. Far scendere in campo i giovani è testimonianza del lavoro della società, e insieme a loro servono anche i giocatori di esperienza: abbiamo un dicembre importante, tutti però devono recuperare».

LOCATELLI

«Locatelli sta bene, il maggiore dispendio in questo momento è di energia mentale, piuttosto che fisica. Ma Manuel sta abbastanza bene».

GLI INFORTUNATI

«La settimana prossima dovrebbero rientrare Mckennie e De Sciglio. Ramsey non è ancora disponibile. Salerno è stata una buona partita, ma è la base di quello che dovremmo fare da qui a giugno: servono serenità, tranquillità e tecnica».