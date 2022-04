Verso Juve-Fiorentina, Allegri: “Dobbiamo essere più efficaci sotto porta, è una questione mentale”

Dimenticare subito il brutto 1-1 col Bologna per conquistare la finale di Coppa Italia. La Juventus torna in campo domani sera (ore 21:00) all’Allianz Stadium per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro una Fiorentina in gran forma. Si parte dall’1-0 dell’andata a favore dei bianconeri.

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI DELLA VIGILIA (dal sito della Juventus):

«E’ una partita difficile, arrivare in finale sarebbe un bell’obiettivo. All’andata fu una gara bloccata, credo che domani sarà completamente differente. L’unico vantaggio è che abbiamo due risultati su tre a disposizione»

SULLA FIORENTINA

«Sta attraversando un ottimo momento di forma e sta facendo una grande stagione. Italiano sta confermando quello che di buono ha fatto vedere nella scorsa annata a La Spezia. Loro nei primi 60/70 minuti riescono a tenere un buon ritmo, sono una squadra propositiva che crea molto e recentemente ha fatto ottime partite».

LA FORMAZIONE

«Perin e Bonucci saranno titolari. Di centrocampisti ne ho due, Zakaria e Rabiot, non ho ancora deciso la formazione. Tutti coloro che ho a disposizione stanno bene, i cambi saranno molto importanti».

SUL PAREGGIO COL BOLOGNA

«Contro il Bologna abbiamo avuto tante occasioni da gol, la squadra non ha fatto una cattiva partita. Abbiamo fatto meno bene la fase difensiva. Abbiamo rivisto la gara e l’abbiamo analizzata: va migliorata la precisione e l’efficacia sotto porta, non è una questione tecnica ma mentale».