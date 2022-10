Verso Juve-Bologna, Allegri: “Dobbiamo iniziare una nuova stagione”

Esame Bologna per la Juventus, a caccia di un risultato positivo nel sunday night allo Stadium per rilanciarsi in classifica dopo le recenti delusioni acuiti dal ko di Monza. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match (dal canale Twitter della Juventus):

Una nuova stagione

«Con il Bologna dobbiamo iniziare una nuova stagione dopo un primo mese in cui non abbiamo fatto bene e dobbiamo tornare alla vittoria. I giocatori rientrati stanno bene».

Calendario fitto

«Devo gestire al meglio i giocatori importanti perché adesso avremo tantissime partite ravvicinate. Ora, però, pensiamo al Bologna. In queste due settimane ci siamo confrontati per capire le problematiche e trovare le soluzioni».

Recuperi

«Stiamo recuperando giocatori importanti, domani rientrano Alex Sandro, Rabiot e Locatelli, Cuadrado e Milik tornano dalla squalifica. Ai box restano solo Di Maria, per la squalifica, Pogba e Chiesa».

Abbiamo tempo

«Stiamo cercando di riportare la Juventus a vincere con lavoro e con passione e speriamo di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile. Abbiamo il tempo per recuperare sia in campionato che in Champions League».

Milik e Vlahovic

«Milik e Vlahovic possono coesistere, cerchiamo di sfruttarli nel migliore dei modi. Abbiamo tantissime partite, quello che conterà sarà avere sempre il giusto atteggiamento e la voglia di affrontare le sfide che ci aspettano».

Chiesa

«Chiesa la prossima settimana potrà toccare un po’ di più il pallone e ricomincerà ad avvicinarsi alla squadra, ma prima di giocare ci vorrà pazienza. Pogba non ha ancora corso, l’importante è che tutto proceda con i tempi giusti».

Critiche

«Le critiche sono normali, ma conta solo il campo: ricominciamo a vincere dalla partita con il Bologna. Locatelli? Lo scorso anno ha fatto un campionato straordinario, l’ho rivisto carico dopo la sosta, lui sarà uno dei pilastri della Juventus».