VERSO IL DERBY. Toro, parla Nicola: “Partita secca, può succedere di tutto”

“Il derby qui a Torino è una gara diversa, molto sentita. Ci siamo preparati bene in settimana, cercheremo di dare il massimo: è una partita secca, può succedere di tutto. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. Parola di Davide Nicola, tecnico dei granata, che poco fa ai microfoni di Torino Channel ha parlato alla vigilia della stracittadina della Mole, in programma domani alle 18.

“SPALTI VUOTI UN COLPO AL CUORE”

“I pronostici? Non mi interessano, abbiamo già giocato bene contro squadre più importanti: ci concentriamo su noi stessi per dare sempre il massimo in campo”, ha aggiunto Nicola. “Gli spalti vuoti? Sempre un colpo al cuore, i tifosi portano sensazioni bellissime. Ma alla fine siamo professionisti, cerchiamo non solo di immaginarli ma anche di portarci dietro la loro spinta, anche se in maniera virtuale”.

“NKOULOU? VOGLIO CONVOCARLO”

Il Toro ha recuperato anche Nkoulou dopo una lunga assenza a causa della sua positività al Covid: “Voglio convocarlo ma arriva da una situazione difficile legata al virus: ha bisogno di allenamento e di tutti gli esami necessari per ritrovare la forma fisica. Al momento sta bene e sta recuperando, ritengo importante la sua presenza in panchina”. Nicola ha poi parlato anche di Belotti, di rientro dalla spedizione in Nazionale: “Lui così come tutti devono essere carichi ed avere autostima, lavoriamo sui valori del gruppo, bisogna trovare l’equilibrio giusto”.