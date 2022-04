Verso Cagliari-Juve, Allegri: “Siamo quarti perché meritiamo di essere quarti”

A Cagliari per il riscatto. La Juventus fa tappa in Sardegna (sabato 9 aprile, ore 20:45) dopo il ko nel derby d’Italia contro l’Inter. L’obiettivo è tornare a Torino con i tre punti per blindare il quarto posto che significa Champions League.

CAGLIARI

«Domani sarà una partita complicata, giocare a Cagliari è sempre difficile. Credo verrà fuori una partita brutta tecnicamente, dovremo essere consci di questo e sapere che per noi contano tanto i tre punti».

IL PUNTO SULLA ROSA

«Oggi faremo l’ultimo allenamento e valuteremo le condizioni di tutti. Dovremo fare a meno di Locatelli, poi ci saranno gli squalificati Morata e De Sciglio, ma dovremo solo pensare a fare il massimo per portare a casa il risultato».

PARTITA DIVERSA RISPETTO ALL’INTER

«Rispetto a quella con l’Inter sarà una partita molto diversa. Conoscendo l’avversario, il suo momento e l’ambiente bisognerà essere pronti al tipo di gara che ci aspetta. La squadra si è allenata bene, ci sono le condizioni per fare una bella partita».

BONUCCI

«Bonucci sta molto meglio, valuterò se farlo giocare dall’inizio o partire dalla panchina. Il nostro obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro, e domani dobbiamo fare una bella partita e dare una bella risposta».

LA SQUADRA SI E’ COMPORTATA BENE

«La squadra fino a questo momento si è comportata bene, paradossalmente siamo mancati nelle tre partite migliori che abbiamo giocato quest’anno e su questo bisogna lavorare e migliorare. Si passa dalla serenità e la crescita di tutti».

RABIOT

«Rabiot a due si trova meglio, ha un motore diverso dagli altri. Sta bene fisicamente, contro l’Inter ha giocato anche una partita tecnicamente buona. Qualche volta giocheremo a due, qualche volta a tre, bisognerà essere bravi ad adattarsi tutti».

PIU’ PRECISI

«Domani deve essere la gara giusta per tutti. In questo momento non si può scherzare. Mancano 7 partite, dobbiamo essere più precisi in fase offensiva, al momento ci mancano dei gol che fanno la differenza tra la nostra posizione e quella di chi è avanti».

MCKENNIE

«Speriamo possa rientrare e essere a disposizione i primi giorni di maggio, quando mancherebbero ancora quattro o cinque partite».

MIGLIORARE

«Penso a quello che sta facendo la squadra in questo anno: ogni squadra arriva nella posizione che merita. Dobbiamo continuare a migliorare e, avendo tempo per lavorare, mi aspetto che miglioreremo da qui a fine stagione».

OGNUNO DIA IL SUO CONTRIBUTO

«Tutti i giocatori che ho a disposizione devono dare il loro contributo per far sì che la Juventus a fine anno sia tra le prime quattro. Bisogna essere solo concentrati su quello che dobbiamo fare».

CONCENTRATI

«La Juventus soprattutto negli ultimi mesi ha creato molto. Siamo stati poco lucidi e poco precisi nel fare gol e su questo bisognerà essere più efficaci da qui alla fine del campionato. Concentriamoci sul nostro obiettivo».

SOLO VITTORIE

«Non ci devono interessare i complimenti, non ci dobbiamo accontentare e tantomeno devono esserci alibi. Qui ci devono essere solo le vittorie».

NESSUN RIMPIANTO

«Non si devono avere rimpianti. Bisogna essere realisti: siamo quarti perché meritiamo di essere quarti. Abbiamo avuto un’occasione importante contro l’Inter e, pur facendo una buona partita, non l’abbiamo sfruttata. Questa è la realtà».