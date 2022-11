Verso Bologna-Torino, Juric: “Le prossime tre gare ci diranno tutto”

La 13a giornata di Serie A vede il Torino impegnato a Bologna nel lunch match domenicale. I ragazzi di Juric si presentano al Dall’Ara forti dei due successi di fila ottenuti contro Udinese e Milan, che sono serviti a rasserenare l’ambiente dopo un periodo avaro di soddisfazioni. “Siamo sul pezzo, dobbiamo essere tranquilli e sereni. E’ un bell’esame questa partita – ha detto il tecnico granata in conferenza stampa -. Le prossime tre gare ci diranno tutto”.

In attacco fiducia a Pellegri, uno che, secondo Juric, “può diventare un giocatore fantastico, un top. Ma deve ancora migliorare in tutto, dalla protezione della palla alla gestione delle situazioni”. Bolla come “chiacchiere” le voci di un presunto interessamento nei suoi confronti da parte di club della Premier League (“lavoro solo per il bene del Toro”) e del Bologna dice che è “una squadra piena di talenti. Sarà una partita molto impegnativa”.