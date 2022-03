Verratti: «Non c’è più il clima pre-Svezia, vogliamo il Mondiale»

Difesa da rifare, senza Bonucci e Chiellini, ma il centrocampo dell’Italia sarà quello titolare all’Europeo. Al centro delle manovre azzurre, Marco Verratti: «Bisogna essere fiduciosi – ha detto il calciatore del Psg – e pensare al campo. Giovedì sarà una gara importante, contro una squadra che ha meritato di essere qui. La Macedonia difende molto bassa, bisognerà fare attenzione alle loro ripartenze. Allo stesso tempo, dovremo trovare gli spazi giusti per metterli in difficoltà». «Come fatto durante l’Europeo – ha continuato -, dobbiamo andare lontano con l’entusiasmo e con la voglia. Tutti noi vogliamo giocare questo Mondiale». E proprio il trionfo di Wembley ha dato agli Azzurri quell’autostima che può rappresentare la spinta in più per volare in Qatar: «L’Europeo ci ha dato consapevolezza e fiducia, abbiamo vinto qualcosa di straordinario giocando con allegria ed entusiasmo. Ancora oggi si parla di quella vittoria e questo ci dà una forza in più. Sono sicuro che anche gli altri ci temano per quanto fatto e per ciò che siamo. Abbiamo tante possibilità di passare il turno». Lui era squalificato nella gara di ritorno di San Siro nel playoff contro la Svezia: «Ma rispetto a quella gara c’è un clima diverso – ha ricordato -, vorremmo giocare già adesso per dimostrare che ci siamo. I momenti difficili nella vita rimangono sempre, poi certe sconfitte ti insegnano a dare qualcosa in più. Siamo abituati a giocare con questa pressione, sappiamo che è un momento importantissimo. Non possiamo permetterci di essere fuori dal Mondiale: bisogna solo lavorare, dare il massimo e fare tutto ciò che c’è da fare. Anche gli altri faranno la partita della vita, noi dovremo fare lo stesso e alla fine si faranno i conti». A Parigi lo ha raggiunto in estate anche Donnarumma, oggetto di critiche dopo l’errore negli ottavi di Champions con il Real Madrid: «Gigio era dispiaciuto per l’errore, ma è un ragazzo speciale – ha detto -. Il giorno dopo era già al lavoro con entusiasmo. Non ci dimentichiamo di ciò che ha fatto durante l’Europeo, è uno dei migliori portieri al mondo».