Verde al posto del degrado, si abbatte la scuola Mosso

Costerà di più e sarà più piccolo. Ma presto Chieri avrà il suo “Central Park”: è il giardino che nascerà al posto delle vecchie scuole di via Tana, divorate da degrado e atti vandalici. Così raddoppieranno gli spazi verdi della vicina area Caselli.

La giunta comunale ha approvato una seconda versione del progetto definitivo dell’opera. Colpa di quanto successo quattro mesi fa: i primi sondaggi archeologici hanno fatto riemergere i resti dell’antica chiesa di Sant’Andrea, distrutta dalle truppe napoleoniche nel 1811: «Adesso abbiamo escluso l’area del ritrovamento, su cui dobbiamo ancora decidere – entra nel merito l’assessore ai lavori pubblici, Flavia Bianchi – vogliamo cominciare al più presto con i lavori sul resto: l’obiettivo è fare una gara veloce e avviare il cantiere a settembre».

Il municipio contava di spendere 670mila euro, di cui 320mila arrivati dalla Compagnia di San Paolo. Ma l’aumento dei prezzi di questi mesi ha fatto lievitare l’investimento a quota 850.000. Al centro del progetto resta l’abbattimento delle vecchie scuole comprese tra piazza Caselli, via San Pietro via Tana. Il risultato della demolizione verrà utilizzato per riempire le fondazioni e rifare il terreno, dove verrà rimossa la pavimentazione per dare spazio alla nuova area verde.

Anche se verrà abbattuta una parte degli alberi: «Sono quelli che hanno problemi e che verranno sostituiti», mette le mani avanti Bianchi. Quindi verranno piantati arbusti ed essenze per formare il “giardino del tessile” e sarà realizzato un camminamento diagonale da via Tana all’attuale ingresso da piazza Caselli. In mezzo resteranno il campo da basket e la piastra in cemento destinata alla rampa da skateboard.