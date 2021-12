Venezia-Juve senza Arthur, Allegri: “E’ arrivato tardi all’allenamento, non convocato”

Di nuovo testa al campionato, dopo il primo posto nel girone di Champions League che fa guardare al futuro con una ritrovata serenità. La Juventus è di scena a Venezia nell’anticipo della 17a giornata (si gioca sabato 11 dicembre alle 18:00): una gara che nasconde diverse insidie. Lo ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia: “Segna molto in casa, gioca e deve recuperare da una brutta sconfitta”

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI (dal profilo Twitter della Juventus):

GARA COMPLICATA

«Il nostro prossimo step è la partita di domani: è una gara complicata, il Venezia segna molto in casa, gioca, è spensierato, e deve recuperare da una brutta sconfitta: cercheranno l’impresa. Dovremo metterci al pari loro, con rispetto. Correndo».

SUL VENEZIA

«A Venezia ci abbiamo giocato solo io e Chiellini. E’ un campo strano, se non si gioca con la giusta applicazione si rischia di farsi male. Hanno battuto la Fiorentina, segnato tanti gol e giocano bene, in modo propositivo».

SOTTO MEDIA REALIZZATIVA

«Siamo sotto media in fase realizzativa: servono maggiori lucidità e cattiveria. Si segna poco, ci si dovrà mettere più testa. Domani se interpretiamo male la partita rischiamo grosso, ma i ragazzi hanno capito l’importanza, anche per il momento».

ARTHUR OUT

«De Sciglio sta bene, la settimana prossima rientra anche Mckennie, Ramsey è ancora fuori. Arthur è arrivato tardi all’allenamento oggi e non sarà convocato».

IL PUNTO

«Bernardeschi paradossalmente gioca meglio a sinistra. Dybala? Sta bene, a disposizione e pronto per giocare. Non abbiamo preso in considerazione l’ipotesi prestito per Kaio Jorge: troverà il suo spazio e giocherà».

PELLEGRINI

«Pellegrini è cresciuto molto e ha molti meriti: ha voluto restare qui, sta ancora migliorando e ha ancora margini, è un’ottima alternativa ad Alex Sandro».

CHAMPIONS LEAGUE

«Il primo posto nel girone di Champions League è una soddisfazione, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato, per dare stabilità alla classifica»