Venerdì nero in…zona rossa: giornata di proteste a Torino, tra sciopero dei mezzi pubblici e cortei

Venerdì nero, più che da “zona rossa”, quello che si annuncia oggi, a Torino. Un giorno all’insegna delle proteste, tra lo sciopero (nazionale) dei mezzi pubblici, la manifestazione dei tassisti, quella degli operai ex Embraco a rischio licenziamento e le tante (altre) categorie che pure si accingono a scendere in piazza, nel capoluogo piemontese, per rivendicare i loro diritti nei giorni difficili della pandemia.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI: LIMITAZIONI SOSPESE

Proprio a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale, tutte le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare sono state automaticamente sospese, così come previsto ai sensi dell’ordinanza n. 1506/2021.

TRASPORTO PUBBLICO: LE FASCE GARANTITE

Dal canto suo, il GTT ha comunicato che, a Torino, il servizio di trasporto sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela, centri di servizi al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;

Servizio extraurbano, Servizio ferroviario (SfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres): da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30;

Servizio ferroviario (Sfm1 Rivarolo-Chieri): dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

TASSISTI IN CORTEO

Il venerdì torinese si è aperto, dunque, con il lungo corteo dei tassisti: decine di auto partite da corso Grosseto (con non poche ripercussioni sul traffico cittadino), dirette a piazza Vittorio Veneto (dove ci sarà un presidio), per chiedere la riduzione delle tasse e più ristori allo Stato.

LA PROTESTA DEI RIDER

Dalle 11,30 sarà poi la volta dei rider manifestare in piazza Statuto, per ricordare all’opinione pubblica (ma in particolare alle istituzioni) l’importanza del loro lavoro, in particolar modo in questi duri mesi di chiusure a causa del Covid.

ANCHE NO DAD E GIOSTRAI IN PIAZZA

In calendario, oggi, dalle 9 alle 13, in piazza Carignano (di fronte al Museo del Risorgimento), c’è anche la protesta di chi chiede lo stop della Dad (didattica a distanza) ed il ritorno in classe in presenza, e, in piazza Castello (a pochi passi dal palazzo della Regione Piemonte) quella dei lavoratori di luna park e circhi, giostrai e clown, costretti al palo, ormai, da quasi un anno, per lo stop forzato, imposto dalle misure anti contagio, al mondo dello spettacolo.

IL SIT-IN DEGLI EX EMBRACO

Infine, davanti alla prefettura, si terrà il sit-in degli uomini e delle donne ex Embraco, a un mese esatto dalla scadenza della procedura che porterà al licenziamento di 400 lavoratori.