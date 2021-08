Vendita sottobanco di creme, prodotti alimentari e farmaci “fuorilegge”: denunciate due donne

Si erano specializzate nella vendita “sottobanco“, di prodotti alimentari non conformi, oltre che di creme, profumi ed, in un caso, anche farmaci. Di questo sono accusate due donne di origine nigeriana, beccate e denunciate nel quartiere Aurora, a Torino da una “task-force” congiunta di polizia, carabinieri e agenti della municipale, impegnata in un controllo straordinario del territorio

DENUNCIATE E MULTATE

La prima delle due è accusata di aver messo in commercio alimenti alterati. La seconda di vendita non autorizzata di medicinali. Per ciascuna delle due “abusive” è scattata anche una multa di 5.164 euro. La merce (tra cui anche dei pesci gatto essiccati) è finita sotto sequestro.

“TASK FORCE” IN AZIONE

All’operazione, coordinata dal personale del commissariato di polizia Dora Vanchiglia, hanno preso parte il reparto prevenzione crimine Piemonte, personale dell’Arma dei carabinieri e della polizia municipale, unità cinofile della polstato.