Vendita di alcolici dopo le 20, tre locali chiusi per cinque giorni a Torino

Lo scorso venerdì sera personale della locale PAS, nell’ambito di controlli serali a locali commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni volte al contenimento della pandemia da Covid-19, ha riscontrato delle violazioni relative alla vendita di sostanze alcoliche dopo le ore 20 in tre minimarket gestiti da cittadini bengalesi.

I tre locali si trovano due in zona Aurora (corso Ciriè e corso Giulio Cesare) e uno in zona San Donato (corso Svizzera). In tutti e tre i casi i gestori dei locali hanno venduto diverse bevande alcoliche, principalmente delle birre, dopo le 20; i locali sono stati chiusi per cinque giorni.