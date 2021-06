Venaria, spaccio di marijuana a Km 0 gestito su WhatsApp: pusher in manette [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato un produttore e spacciatore di marijuana a Km 0.

Spaccio di marijuana gestito su WhatsApp

Gestiva il traffico di droga fissando appuntamenti ai clienti con messaggi WhatsApp. Nel centro storico di Venaria, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno fermato un pusher di 21 anni per un controllo. La perquisizione personale ha permesso di trovare un sacchetto con alcuni grammi marijuana.

A casa del giovane sono state trovate alcune piante di marijuana coltivate in vasi, altri 130 grammi della stessa sostanza, un kit per il confezionamento dello stupefacente, un taccuino con la contabilità relativa all’attività di vendita della droga e il cellulare utilizzato per gestore la vendita di droga tramite WhatsApp. Il giovane gestiva e accontentava decine di clienti tra Venaria e Ciriè.

