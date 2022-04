Venaria Reale, weekend di festa per Eurovision

Tornano i grandi eventi a Venaria. E si parte con il botto, con il Turquoise Carpet dell’Eurovision Song Contest, in programma domenica 8 maggio nei Giardini della Reggia: è questa la location scelta per la serata di gala in onore dei cantanti in rappresentanza delle 40 nazioni partecipanti, tra cui Blanco e Mahmood per l’Italia e l’italiano Achille Lauro, che canterà per i colori di San Marino.

Cittadini e turisti non vedono l’ora di poter vedere, anche se da distante, tutti i cantanti in gara: l’evento non sarà pubblico ma potrà essere visto in diretta sul canale YouTube dell’Eurovision e su RaiPlay ed ascoltare su Rai Radio2.

Sono previste migliaia di persone in città, anche se per il momento non è ancora stato svelato il percorso che faranno i cantanti in gara. Ovvero se ci sarà una passerella in auto da via Mensa o se entreranno in Reggia da vie secondarie.

Tanti gli appuntamenti collaterali organizzati dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Via Maestra. Si partirà la sera prima, sabato 7 maggio, con la Notte Bianca dalle 18 alle 23 in via Mensa, piazza della Repubblica, piazza Annunziata e piazza Vittorio Veneto, con artisti di strada, marching band, momenti musicali diffusi. Domenica 8 sarà tempo anche del Festival Internazionale Jane’s Walk 5.0, a cura dell’Inqubatore Qulturale, in collaborazione con Fondazione Via Maestra, Biblioteca Civica e l’associazione Nordic Walking Venaria Reale: passeggiate artistiche alla scoperta dei luoghi caratteristici. Mercoledì 11 e venerdì 13 maggio, Venaria sarà protagonista con il primo Euro Christian Music Festival, festival europeo delle canzoni cristiane. E la settimana dopo ecco la Festa delle Rose.

«Eurovision e la Festa delle Rose saranno il volano per il nostro obiettivo: la cultura quale importante motore economico», commentano il sindaco Fabio Giulivi, gli assessori Monica Federico e Marta Santolin, e il presidente di Fondazione Via Maestra, Diego Donzella.