Rapina in un bar adibito a sala scommesse a Venaria Reale, in via IV Novembre. Due malviventi, in possesso di una pistola, hanno minacciato i titolari del locale portando via il registratore di cassa.

E’ accaduto nel locale Il Cavalino nella tarda serata di ieri. La refurtiva ammonta a circa 600 euro ed i banditi sono tuttora in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull’episodio.