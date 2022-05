Venaria, la riunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa [FOTO e VIDEO]

Venaria ha accolto oggi i 46 Ministri degli Affari Esteri alla Reggia per la sessione annuale del Consiglio d’Europa. Tema al centro della riunione, presieduta da Luigi Di Maio, è stata la guerra in Ucraina e la pace.

MANIFESTAZIONE DI ITALEXIT IN CITTA’

In occasione dell’arrivo dei ministri degli Esteri il gruppo Italexit con Paragone sta manifestando sempre a Venaria, in piazza Vittorio Veneto. “Gli italiani dicono no all’escalation del conflitto e all’invio di armi in Ucraina – hanno scritto in una nota presentando il presidio -. L’Italia rifiuta l’invio di armi e dice sì alla vera diplomazia”.

IL SERVIZIO di Tonino Di Marco