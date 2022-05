Vedi Napoli e poi… Cori: riecco Lady Tata con Livio

Contrordine compagni, non è successo niente. Perché Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme o forse più semplicemente non si erano mai lasciati ma avevano solo preso un po’ di tempo per loro stessi. Lo confermano alcune immagini ma anche due ipotesi differenti che i magazines italiani lanciano questa settimana.

“Diva e Donna”, che per primo aveva parlato di un riavvicinamento nella coppia, ipotizza che Lady Tata e il suo compagno si siano rivisti a Napoli per una luna di miele anticipata, ricordando come prima delle voci di rottura l’ipotesi più probabile fosse quella del matrimonio. Più caustica invece la versione di “Chi” che certifica il riavvicinamento, ma condizionato. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini infatti Lady Tata avrebbe deciso di dare un’altra possibilità alla sua relazione con il rapper ponendogli però un ultimatum. «Dopo un mese di stop Anna ha ripreso la relazione con Livio. Ma i patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì», spiega la rivista.

La rottura (presunta) tra Anna Tatangelo e Livio Cori aveva fatto molto rumore, anche perché a mettere la parola fine sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma secondo “Oggi” il cantante napoletano si sarebbe anche lamentato per una storia che non sopportava più. E citando lo staff di Livio Cori spiegava come il nome di Lady Tata fosse pesante perché Livio ha una carriera ancora tutta da costruire e quindi il rischio era quello solo di passare come il fidanzato di Lady Tata.

Parole che lui di recente ha contestato fermamente. «Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero. Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete». E ora parlano le immagini.