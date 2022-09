Vandali scatenati ai giardini: svastiche e transenne rotte

La recente ripresa della scuola potrà subito essere utile ad alcuni ragazzi con evidenti lacune in educazione civica che, nelle scorse serate, si sono resi protagonisti di atti vandalici e schiamazzi nella zona del parco di corso Platone a Volpiano. A segnalare il comportamento «sopra le righe» dei giovani sono stati gli stessi residenti che esasperati hanno già avvisato di quanto accaduto il Comune, la polizia municipale e i carabinieri. «Tutte le sere si ritrovano al parchetto di corso Platone sparuti gruppi di ragazzi che, con schiamazzi molesti, disturbano la quiete di tutti i residenti della zona – scrive sui social un residente di Volpiano – in questi ultimi giorni è stato anche vandalizzato il parco. In questi anni sono state fatte più e più volte segnalazioni in comune, vigili urbani e carabinieri. La situazione non è cambiata ma bensì peggiorata».