Vandali devastano la scuola. E gli alunni tornano a casa

Quando siano entrati in azione non è chiaro. Sabato 23, domenica 24 o lunedì 25 aprile? L’unica certezza è che ieri mattina, i bambini della scuola primaria “Guido Gozzano” di via Alba a Rivoli, non hanno potuto fare lezione e sono stati costretti a tornare a casa per colpa di una banda di teppisti.

Vandali che si sono divertiti a prendere gli estintori dalla palestra della scuola primaria e li hanno scaricati, con le polveri che si sono poi propagate anche nei piani superiori del plesso scolastico.

La scoperta è stata fatta ieri mattina dal personale scolastico, che ha subito richiesto l’intervento della dirigente scolastica, Anna Salvatore, e dei carabinieri della compagnia di Rivoli. Avvertito anche il sindaco Andrea Tragaioli, subito arrivato assieme al personale dell’ufficio tecnico per un dettagliato sopralluogo.

«Non ci sono parole per descrivere la rabbia che si prova nel vedere il bene comune rovinato così. Sono stati rubati due estintori e scaricati all’interno della palestra e conseguentemente gli alunni non sono potuti entrare a scuola per fare regolare lezione. Insieme agli uffici stiamo lavorando per ripristinare il prima possibile la situazione. Ma tutto ciò è vergognoso», dichiara Tragaioli.

Anche perché, negli ultimi mesi, Rivoli è stata oggetto di diversi atti vandalici. A partire dalle 18 palme bruciate – in due distinti episodi – passando per arredi comunali presi di mira dai teppisti, soprattutto nei parchi comunali.

Dopo la giornata di pulizie, dove sono anche stati ripristinati e ricaricati gli estintori, le lezioni riprenderanno regolarmente questa mattina. Le indagini, come detto, sono in corso: l’istituto è videosorvegliato e gode anche dei controlli serali da parte di un istituto di vigilanza privato.