Valsusa: tetto di un’abitazione in fiamme, residenti evacuati [FOTO]

Poco dopo le 21 di giovedì, 20 gennaio, diverse squadre del comando di Torino sono intervenute a Novalesa, in strada dell’Abbazia, per l’incendio di un tetto.

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Sul posto sono intervenute le squadre 91, 92, i volontari di Chiomonte e Susa e le autobotti di Bussoleno e Borgone. Sono stati impiegati, inoltre, l’autoscala e il carro autorespiratori della sede centrale. Le operazioni si sono concluse intorno alle 4 di notte.

EVACUATE 4 PERSONE

Il rogo ha coinvolto la copertura ventilata realizzata con materiali diversi come legno, lamiera, poliuretano e lose. Le 4 persone che vi abitavano sono riuscite subito a mettersi in salvo e hanno trovato un’altra sistemazione per la notte.