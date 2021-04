Vallette, striscioni anti trasloco: «Non accorpate le due scuole»

Il trasloco dei bimbi della elementare Gianelli nel complesso Turoldo, per far posto al Cpia1 e all’istituto tecnico Grassi, sembra non piacere ad alcune famiglie del quartiere Vallette che nei giorni scorsi hanno tappezzato i cancelli delle scuole con una serie di volantini contro l’amministrazione comunale. Una protesta silenziosa e civile ma allo stesso tempo molto chiara. “Le classi pollaio sono la vostra risposta alla pandemia”, “La Gianelli non si tocca” e “Per il bene dei bambini siamo contrari all’accorpamento” sono alcuni dei messaggi lasciati a pennarello nero su lenzuola bianche. Il quartiere, nel frattempo, ha anche avviato una petizione popolare in contrarietà all’accorpamento delle scuole.

La delibera

La delibera approvata prevede che dal 2021-2022 il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Cpia1 e l’Istituto tecnico Grassi avranno una nuova sede alle Vallette, in via delle Primule 36/b. Questo a scapito della primaria Giannelli che sarà ospitata in via delle Magnolie 9, sede della scuola secondaria di primo grado Turoldo. «La disponibilità di spazi adeguati richiede l’ottimizzazione delle risorse a disposizione» aveva precisato l’assessore all’Istruzione della Città, Antonietta Di Martino. Ma qualcuno alle Vallette non sembra avere intenzione di restare a guardare. La Città metropolitana, intanto, ha intrapreso un’interlocuzione con il Demanio per tentare di recuperare un altro edificio, sempre alle Vallette, da destinare a un nuovo istituto d’istruzione superiore: si tratta del Don Orione, ex sede del Giudice di pace.