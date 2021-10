Incidente in Valle di Susa. E’ accaduto questo pomeriggio nei boschi di Mocchie, a Condove, in Valle di Susa: un cacciatore di 56 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile esploso per errore da un suo amico 63enne.

Trasportato al Cto di Torino, dopo essere stato soccorso dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso, è in codice rosso per una ferita all’addome. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.