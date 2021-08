Valentino Rossi dice addio alla MotoGP: “Lascio a fine stagione”

L’annuncio tanto atteso è arrivato: “Ho deciso di fermarmi a fine stagione”. Valentino Rossi lascia la MotoGP. Al termine della stagione saluterà il mondo delle corse che gli ha dato (e a cui ha dato) tanto, entrando a tutti gli effetti nella leggenda dello sport, non solo di quello italiano.

“È dura prendere questa decisione, avrei voluto correre per altri 25 anni ma è arrivato il momento di dire basta”, ha confessato il nove volte campione del mondo. “Triste e difficile dire che l’anno prossimo non correrò con una moto. Ho fatto questo per quasi trent’anni, l’anno prossimo la mia vita cambierà da questo punto di vista. È stato grandioso e mi sono divertito tantissimo”.

Tanti i momenti belli: “È stato un percorso lungo e molto divertente, con momenti indimenticabili con tutto il mio team e i ragazzi che lavorano con me. Ci ho pensato molto prima di prendere questa decisione, avrei avuto la possibilità di correre con il mio team. Ma ho fatto questa scelta”.